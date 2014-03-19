فان جال يدعو مانشستر يونايتد لضمه؟

أشعل لويس فان جال المدير الفني لمنتخب هولندا التكهنات بأنه مرشح لتدريب مانشستر يونايتد عقب كأس العالم 2014.

فان جال يقود هولندا في كأس العالم، ثم ينسحب من تدريب الطواحين بقرار أكده وأعلن أن لا تراجع عنه.

وارتبط اسم فان جال بمانشستر يونايتد في ظل تدهور نتائج فريق الشياطين الحمر مع ديفيد مويس الذي خلف أيقونة النادي أليكس فيرجسون.

هذا الارتباط زاده اليوم الأربعاء فان جال بتصريحه "أتمنى تدريب فريق في إنجلترا.. لم أختبر أجواء العمل هناك".

ثم أضاف لصحيفة بيلد "أتمنى العمل مع فريق كبير في إنجلترا".

وكان فان جال قد قاد برشلونة في إسبانيا وبايرن ميونيخ في ألمانيا.