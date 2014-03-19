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الأعلى للمراكز البحثية يحدد مواعيد انتخابات رؤساء قومى البحوث

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الأعلى للمراكز البحثية يحدد مواعيد انتخابات رؤساء قومى البحوث الأعلى للمراكز البحثية يحدد مواعيد انتخابات رؤساء قومى البحوث

عقد مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية ، اليوم إجتماعا برئاسة الدكتور وائل الدجوى ، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، وبحضور الدكتور ياسر رفعت ، أمين عام مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية ، وجميع رؤساء المراكز والهيئات والمعاهد البحثية.

حيث ناقش الإجتماع مواعيد الإنتخابات المقترحة من اللجنة المشرفة على العملية الإنتخابية ، على أن تبدأ الإنتخابات في شهر إبريل القادم ، والإعادة في اليوم الثانى ، يليها إنتخابات رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد ، يوم الأربعاء 9 إبريل المقبل ، ثم تنتهى بإنتخابات رئيس المركز القومى للبحوث يوم الأحد 13 إبريل المقبل ، على ان تكون الإعادة يوم 14 إبريل خلال نفس الشهر .

حيث  تمت الموافقة على تشكيل عدة لجان تنفيذية ،برئاسة الدكتور ياسر رفعت أمين المجلس ، وذلك فى إطار الدور الذى يقوم به المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد البحثية من دعم وتنمية لإمكانيات المراكز والمعاهد البحثية المادية والبشرية ،  وتطوير أنشطتها ورفع مستويات الآداء بها واقتراح السبل المحققة لذلك ، وفى ضوء توجه الدولة لتعميق دور مراكز ومعاهد وهيئات البحوث لدراسة وحل قضايا التنمية القومية ، بما يعود بالفائدة المباشرة على دفع العجلة الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى.
> وفى سياق متصل ، تقوم تلك اللجان بالإجتماع بشكل دورى وإعداد التقارير والمقترحات ، والدراسات المكلفة بها وعرضها على المجلس لتعميمها وتحقيق أقصى إستفادة منها ، مثل إعداد ونشر ومتابعة الموقع الإلكترونى لمجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية ، وتحرير مجلة للمجلس ولجنة تنفيذية لتنمية قدرات العاملين من الكادر العام وقيادات البحث العلمى.
> ومن جانبة قرر المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد البحثية ، أن يكون شغل الوظائف القيادية بالنسبة لمنصب رئيس المركز أو المعهد أو الهيئة البحثية عن طريق الإنتخاب الحر في المراكز البحثية ، التي يقل عدد أعضاء هيئة البحوث القائمين فعليا بها عن الف عضو، بينما تكون الإنتخابات بالمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التي يزيد عدد أعضاء هيئة البحوث القائمين فعليا بها على الف عضو، عن طريق المجمع الإنتخابي مثل المركز القومى للبحوث .

أ ش أ

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