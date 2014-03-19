أمن الفيوم يضبط خلية إخوانية تحرق سيارات الضباط

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من كشف غموض حوادث حرق وإتلاف سيارات ضباط الشرطة، وتمكنت من ضبط خلية من عناصر الإخوان تسمي خلية “مولوتوف ” وتضم كل من محمد محسن زكي الشريف، 35 سنة، مهندس مدني، صاحب مكتب استشاري هندسي، ومحمد طمان فتح الباب، 20 سنة، طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، وأحمد محروس رجب، 21 سنة، حاصل علي دبلوم صنايع، ومصعب عويس علي، 24 سنة، كهربائي، وإسلام سيد محمد معوض، 17 سنة، طالب بالثانوي.

وبسؤالهم، اعترفوا بقيامهم برصد القوات والضباط، وتحركاتهم، ورصد سيارات الضباط، وإعطاء التكليفات للمسيرات، وتحديد الأدوار للمشاركين فيها، والقيام بالشغب، ومواجهة قوات الشرطة.

تم احالة المتهمين إلى النيابة، التى قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق.