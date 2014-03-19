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“البنتاجون” يقرر استئناف مناورة “النجم الساطع” المشتركة مع مصر

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“البنتاجون” يقرر استئناف مناورة “النجم الساطع” المشتركة مع مصر “البنتاجون” يقرر استئناف مناورة “النجم الساطع” المشتركة مع مصر

المشير عبد الفتاح

كشفت صحيفة “وورلد تريبيون” الأمريكية عن عزم الولايات المتحدة الأمريكية استئناف التدريبات القتالية مع التي تعرف باسم “برايت ستار”.

وقال مسئولون، في إدراة الرئيس باراك أوباما: إن البنتاجون يعتزم استئناف التدريبات القتالية مع العديد من الجنسيات التي ألغيت في عام 2013، ونبحث في المواعيد والمواقع المحتملة التي يمكن تأمينها من الهجمات الإرهابية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الشهرين الماضيين، سافرت سلسلة من الوفود رفيعة المستوى في الجيش الأمريكي، لعقد مناقشات لاستعادة التعاون مع مصر، بعد توقف التدريبات لمدة عام، بسبب التوترات مع واشنطن عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.

وأكد مسئولون أمريكيون، أن انطلاق “برايت ستار” أو “النجم الساطع” خلال النصف الثانى من العام 2014، يمثل استعادة التعاون العسكري بين الولايات المتحدة ومصر، التي علقت فيه الإدارة الأمريكية شحنات “الأباتشي” والأسلحة القتالية الرئيسية على مدى الثمانية أشهر الماضية.

وأضافت الصحيفة أن المسئولين أجمعوا أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تخسر “مصر”، بغض النظر عن معارضتها للنظام الذي جاء بعد جماعة الإخوان المسلمين، مشددين على أن القاهرة شريك لا يمكن خسارته.

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أونا

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