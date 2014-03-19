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رويترز : العمليات الإرهابية ضد رجال الأمن في مصر ستزداد مع قرب انتخابات الرئاسة

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رويترز : العمليات الإرهابية ضد رجال الأمن في مصر ستزداد مع قرب انتخابات الرئاسة رويترز : العمليات الإرهابية ضد رجال الأمن في مصر ستزداد مع قرب انتخابات الرئاسة

الارهاب في سيناء

ذكرت وكالة رويترز ، أن وزارة الداخلية المصرية قالت إن ضابطين في الجيش برتبة عميد وعقيد وستة إسلاميين متشددين قتلوا يوم الأربعاء في تبادل لإطلاق النار قرب القاهرة.

و أضافت رويترز ، أن الضابطين القتيلين شاركا قوات الأمن في اقتحام معقل للمتشددين بمحافظة القليوبية المجاورة للعاصمة من جهة الشمال أعقبه تبادل لإطلاق النار وصفه بيان للوزارة بأنه “مواجهة شرسة” أصيب خلالها ضابط شرطة وأربعة متشددين.

و تابعت رويترز ، “يعتقد محللون أن الهجمات على قوات الأمن ستزيد في الشهور المقبلة التي ينتظر أن تجرى فيها انتخابات الرئاسة التي يتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها القائد العام للقوات المسلحة المشير عبد الفتاح إذا رشح نفسه بحسب ما هو متوقع” .

 

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