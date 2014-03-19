الرئيس يقرر منح المخرج محمد خان الجنسية المصرية

قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، أصدر اليوم قرارًا جمهوريًا بمنح الجنسية المصرية للمخرج السينمائي محمد خان.

ونص القرار على منح الجنسية المصرية للبريطاني الجنسية من أصل باكستاني محمد حامد حسن خان، مواليد القاهرة بتاريخ 26/10/1942، وذلك طبقًا للمادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1975، وبناءً على ما عرضه السيد وزير الداخلية.

كما أصدر منصور قرارًا جمهوريًا بمنح الجنسية المصرية للمجرية ماتزينجا أنجلا، مواليد المجر بتاريخ 22/1/1975، وذلك طبقًا للمادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1975، وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية من أن السيدة ماتزينجا أنجلا تحصل على إقامة بالبلاد تجدد بصفة دائمة منذ عام 1995 لقيامها متطوعةً برعاية الدكتورة إيناس محمد رشاد، الحاصلة على دكتوراه في الاقتصاد الدولي، وذلك لظروفها المرضية.