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مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والإخوان بملوي وسقوط مصاب بطلق ناري

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مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والإخوان بملوي وسقوط مصاب بطلق ناري مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والإخوان بملوي وسقوط مصاب بطلق ناري

أرشيفية

سقط مصاب بطلق ناري خلال مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والإخوان بمركز ملوي بالمنيا وذلك خلال أعمال العنف وقعت نتيجة أعمال شغب وتصعيد من جانب أنصار الرئيس المعزول ضمن فاعليات المظاهرات والمسيرات التي دعوا اليها اليوم 19 مارس.

وتلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطاراً بإصابة معتصم أشرف سيد 16 سنة بطلق ناري أثر وقوع إشتباكات ومصادمات عنيفه بين رجال الشرطة وعناصر من الإخوان أثناء فض مسيرة معادية للجيش والشرطة بحي جنوب مدينة ملوي وتبين أن الإخوان كانوا يحملون أسلحه نارية وزجاجات مولوتوف وأن الشرطة أطلقت عليهم قنابل الغاز لتفريقهم وجاري ضبط المحرضين علي أعمال العنف والفوضي والتحري حول ظروف وملابسات إصابة شخص محتمل ان يكون من بين المشاركين بالمسيرة .

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