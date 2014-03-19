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ندوة على هامش مجلس حقوق الإنسان بعنوان دستور مصر الجديد

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ندوة على هامش مجلس حقوق الإنسان بعنوان دستور مصر الجديد ندوة على هامش مجلس حقوق الإنسان بعنوان دستور مصر الجديد

شارك وليد عبد الناصر مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف ، في الحدث الجانبى الذى عقدته الشبكة العالمية للحقوق والتنمية ، على هامش أعمال الدورة الـ 25 لمجلس حقوق الإنسان ، وذلك تحت عنوان ” دستور مصر الجديد : التوافق والشفافية والشمولية خطوة في الإتجاه الصحيح ” ، حيث جرى النقاش حول الدستور المصري ، وبحث مدى إتساقه مع القانون الدولى لحقوق الإنسان ، والتحقق من جدية السلطات في تفعيل المواد الجديدة المنصوص عليها ، في الدستور لاسيما باب الحقوق والحريات.

حيث شارك في الحدث ، السفير أحمد حجاج عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ،  والدكتور رياض الصيداوى “تونسى الجنسية ” مدير المركز العربى للبحوث السياسية ، والتحليل الإجتماعى بجنيف وتماضر جوهر مؤسسة المنظمة غير الحكومية “مواطنون من أجل بناء السلام بجنيف “.

وأوضح السفير أحمد حجاج ، أن عملية صياغة الدستور من قبل لجنة الخمسين ، جاءت شفافة وضمت كل أطياف المجتمع، مشيرا إلى أن اللجنة حافظت على التوافق خلال مناقشتها مشروع الدستور، وذكر الدكتور رياض الصيداوى ، أن مصر هى أول دولة عربية تطبق دستور يحتوى على نصوص واضحة حول المبادىء الديمقراطية.

وأكـدت تماضر جوهر على أن الدستور الجديد يقوم على التوافق ، ويغطى حقوق جميع أفراد المجتمع ، مشيرة إلى أنه يختلف في نصوصه عما ورد في الدساتير المصرية السابقة .

أ ش أ

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