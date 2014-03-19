نقابة المهن التمثيلية تكذب سعيد صالح

أصدرت، صباح اليوم “الأربعاء، نقابة المهن التمثيلية بيانًا، لتوضيح حقيقة موقفها من الفنان سعيد صالح والأزمة التي يمر بها حاليًا بعد تعرض منزله للحريق.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية، خلال البيان، أنها على اتصال دائم بالفنان سعيد صالح في الفترة الأخيرة منذ بداية الوعكة الصحية التي ألمت به حتى حادث الحريق المؤسف الذي أتى على شقته، وأنها تقوم كعادتها بأداء واجبها النقابي بالمشاركة مع العديد من نجوم مصر الكبار دون إعلان أو مزايدة.

وأضاف البيان: “إذ يشكر مجلس النقابة وسائل الإعلام المختلفة على هذا الاهتمام والحب الذي يفيضون به على الفنان الكبير، وتتوجه النقابة بالرجاء للجميع بعدم اتخاذ هذا الموضوع مادة للحوار على الهواء حتى لا يقع أحد المحبين بقصد أو بدون في فخ المزايدة أو المتاجرة بآلام فنان أسعد الملايين من أبناء شعبه وبذل الجهد والعرق من أجل وطنه الحبيب”.

يذكر أن الفنان سعيد صالح قال، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشى، أمس الثلاثاء، إن نقابة المهن التمثيلية تتجاهله تمامًا، ولم يسأل عنه أحد سواء في فترة مرضه أو الأزمة الأخيرة التي تعرض له بعد حريق منزله، وهو ما نفته النقابة جملة وتفصيلًا.