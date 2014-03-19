رئيسة الأوبرا تكرم 5 فنانات فى ندوة” المرأة والابداع”غدا

إحتفالا بيوم المرأة العالمى تقيم دار الاوبرا ندوة بعنوان “المرأة وا لإبداع “،وذلك فى الخوتقام الندوة بقاعــة صلاح طاهر للفنون التشــكيليــة ،ويحاضر فيها د. عبد الناصر حسن رئيس دار الكتب ،وأستاذ النقد الادبى بجامعة عين شمس,ن والفنان احمد الجناينى رئيس مجلس ادارة اتيليه القاهرة ،وتديرها الدكتورة فينوس فؤاد ،و يتم مناقشة خصائص وسمات الابداعات النسائية، مع استعراض عدة تجارب فنية متفردة لمبدعات نجحن فى نقش اسمائهن فى التاريخ ، اضافة الى القاء الضوء على دور المرأة فى التاريخ باعتبارها اهم ركائز الاسرة والمجتمع .

> كما تكرم الدكتورة ايناس عبد الدايم رئيسة دار الاوبرا 5 مبدعات فى مختلف المجالات الفنية هن عازفتى البيانو مارسيل متى ،مشيرة عيسى ، عواطف الشرقاوى استاذ الغناء الاوبرالى باكاديمية الفنون ، السوبرانو ايمان مصطفى المدير الفنى لفرقة اوبرا القاهرة ،وغادة شاكر استاذ الة البيانو بمعهد الكونسرفتوار.