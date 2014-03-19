المدرسة المصرية الحديثة بطرابلس تقيم حفلا خيريا تحت شعار “رعاية الأطفال الجرحى”

وقال الدكتور علاء حدورة ، رئيس مجلس إدارة المدرسة المصرية الحديثة ، بطرابلس في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، وصحيفة “الأهرام” اليوم الأربعاء ، إنه “تحت رعاية السفير المصري لدى ليبيا محمد أبو بكر ،وإشراف الدكتور هلال الشربيني الملحق الثقافي المصري في ليبيا ،تقيم المدرسة المصرية الحديثة بطرابلس بعد غد الجمعة الحفل السنوي الخيري تحت شعار “رعاية الأطفال الجرحى في التظاهرات بدول الربيع العربي”.

وأضاف حدورة ، أن العديد من المؤسسات المصرية والعربية ورجال الأعمال المصريين المتواجدين في ليبيا ، يقيمون برعاية هذا الحفل ، لافتا إلى أن هذا العمل الخيري ، سيكون نواه لرعاية الأطفال الجرحى جراء التظاهرات في دول الربيع العربي .

وأوضح ، أن كافة التبرعات ترسل إلي الهلال الأحمر الليبي من أجل أرسالها إلي الجهات المقرر لها المساعدة من الأطفال الجرحى .

ونوه بأنه سيكرم خلال الإحتفال الطلبة الأوائل والمعلمين وتكريم الأم والأب المثاليين ، على مستوى الجالية المصرية بليبيا.

يذكر أن الحفل السنوي الخيري ، تحت شعار “رعاية الأطفال الجرحى في التظاهرات بدول الربيع العربي هو الحفل الخيري الرابع منذ نشأة الفكرة عام 2009 ، والتي بدأت بمساعدة أطفال غزة عن طريق الهلال الأحمر الليبي.

أ ش أ