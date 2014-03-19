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بدو نويبع يهدون محافظ جنوب سيناء الزي البدوي فى ختام سباقات الهجن

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بدو نويبع يهدون محافظ جنوب سيناء الزي البدوي فى ختام سباقات الهجن بدو نويبع يهدون محافظ جنوب سيناء الزي البدوي فى ختام سباقات الهجن

المحافظ بالبزى البدوى

قام بدو نويبع بتقليد اللواء خالد فودة -محافظ جنوب سيناء- الزي البدوي-الشال البدوى والعقال- تكريمًا له على اهتمامه بحضور ختام سباقات الهجن، والتى اقيمت بمنطقة وادى مجيرح بنويبع، احتفالًا بالعيد القومى للمحافظة، والذى أقيم بمشاركة عدد من المحافظات، ووفود من والأردن.

وقال المحافظ إنه تم إنشاء مضمار دولى بشرم الشيخ، تقيمه القوات المسلحة، بدعم 2 مليون جنيه من هيئة تنشيط السياحة، بالإضافة لدعم آخر من وزارة الشباب والرياضة، على أن يتم افتتاحه فى احتفالات أكتوبر القادم، وذلك بتنظيم مسابقة دولية فى سباق الهجن.

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