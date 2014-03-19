"اتقل يا شعب.. الكبير جاى" تثير عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعى

تسبب انتشار عدد من اللافتات الضخمة (بانرات) التى تحمل عبارة "اتقل يا شعب.. الكبير جاى" إثارة حالة من الجدل بين النشطاء على الفيس بوك خاصة مع اقتراب موعد فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وانتشرت هذه اللافتات بشوارع القاهرة والجيزة ومحور 26 يوليو والطريق الدائرى.

وقال بعض النشطاء إن هذه اللافتات تعتبر البداية الرسمية لحملة المشير عبد الفتاح السيسى الانتخابية، وربطوا بين توقيت ظهورها واقتراب موعد فتح باب الترشح للانتخابات.

وانتقد النشطاء هذه اللهجة فى المخاطبة، واصفين عبارة "اتقل يا شعب الكبير جاى" بالاستهانة بالشعب المصرى، وأنه أسلوب لا يليق بمخاطبة المصريين.

وقدر النشطاء تكلفة هذه الحملة بحوالى 10 ملايين جنيه، وربط النشطاء بين هذه اللافتات وحملة الرئيس التى تم إطلاقها قبيل الانتخابات الرئاسية السابقة.

ويرى نشطاء آخرون أن هذه اللافتات ليس لها علاقة بالانتخابات الرئاسية، وقالوا إنها تخص الجزء الثالث من مسلسل "الكبير أوى" للنجم أحمد مكى، أو ربما إعلان عن برنامج تليفزيونى.

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