فريق الأمم المتحدة يدعو لسلامة النساء والفتيات فى الأماكن العامة بمصر

أعرب فريق الأمم المتحدة فى مصر، عن قلقه من التقارير حول تحرش جنسى جماعى وقع يوم 16 مارس فى جامعة القاهرة.

ووفقا لهذه التقارير، تعرضت طالبة لمضايقات لفظية وجسدية وتحرش من زملائها الذكور فى الحرم الجامعي؛ مضيفة أن هذا الحادث يغد غير مسبوق، إذ هى المرة الأولى التى يتم فيها الإبلاغ عن حادثة تحرش جنسى جماعى داخل مؤسسة تعليمية.

وأشار فريق الأمم المتحدة، فى بيان وزعه المكتب الإعلامى للمنظمة الدولية بالقاهرة، إلى أن التحرش انتهاك لحقوق الإنسان وتهديد لسلامة وحرية النساء والفتيات يمنع مشاركتهن الكاملة فى الحياة العامة. وأضاف أن للنساء والفتيات الحق فى أن يعشن حياة خالية من جميع أشكال العنف وفقا للدستور المصرى (المادتان 11 و19) وللالتزامات التى تعهدت بها الحكومة المصرية ضمن الاتفاقيات الدولية المعتمدة فى إطار الأمم المتحدة، بما فيها إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ووفقا لدراسات مختلفة أجريت فى مصر، تعرضت 90 ٪ من النساء المستجوبات للتحرش فى الأماكن العامة، وعلى الرغم من الزيادة فى الانتهاكات القائمة على نوع الجنس وإلقاء اللوم على الضحايا فإن النساء والفتيات يظهرن قوة وعزما ملهمين على الدخول فى الأماكن العامة والتغلب على هذا التحدى اليومى.

ودعا فريق الأمم المتحدة فى مصر السلطات لزيادة التدابير الوقائية لضمان سلامة النساء والفتيات فى الأماكن العامة والخاصة، وتقديم مرتكبى هذه الجرائم إلى العدالة.