الصحة : حالة وفاة و16 مصاب حصيلة اشتباكات اليوم فى 5 محافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع عدد المصابين إلى 16 ووفاة مواطن فى تجمعات ومظاهرات فى 5 محافظات تشمل القاهرة، والجيزة، والاسكندرية، وبنى سويف، والمنيا وذلك منذ الساعة 9 صباحا وحتى 5.30 مساء اليوم.

وأوضح بيان الصحة أن محافظة القاهرة شهدت وقوع عدد 2 إصابة أمام جامعة الأزهر بمدينة نصر وتم نقلهم الى مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر، وفى محافظة الجيزة وقعت 6 اصابات تم نقل اثنين منهم الى مستشفى ام المصريين، و 4 مصابين إلى مستشفى الطلبة الجامعى بالجيزة، كما وقعت 4 إصابات بمحافظة الإسكندرية أمام كلية دار العلوم بالشاطبى ، وتم نقل مصابين إلى مستشفى الطلبة، ومصابين إلى مستشفى الأميرى، وفى محافظة بنى سويف وقعت 3 إصابات فى تجمعات امام المستشفى الجامعى وتم نقلهم الى مستشفى بنى سويف العام ، كما تم نقل متوفى عن طريق الأهالى إلى مشرحة بنى سويف، وفى محافظة المنيا وقعت إصابة واحدة فى تجمعات بميدان ملوى و تم نقلها إلى مستشفى ملوى المركزى.