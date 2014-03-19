كشف غموض مقتل طفل بالبحر الأحمر

كشفت مباحث قسم أول الغردقة الغموض حول جريمة مقتل طفل يبلغ من العمر عامين ونصف العام، والعثورعلي جثته ملقاه داخل صندوق قمامة، بجوار منزل الطفل بمنطقة الصوب الزراعية بالغردقة، وذلك بعد نحو 5 أيام من الجريمة .

وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة ربة منزل وعشيقها بعد أن أثبتت التحريات قيامهما بالجريمة بهدف ابتزاز اسرة الطفل بالتبني ويباشر المستشار إيهاب مهنا رئيس النيابة بالغردقة التحقيقات مع المتهمين .

وتعود تفاصيل الجريمة إلى يوم الجمعة الماضي بمنطقة الصوب الزراعية التابعة لقسم أول الغردقة اناختفي طفل يدعي يوسف احمد الشرقاوي لمدة يومين وفي اليوم الثالث عثر أهالي المنطقة على جثة الطفل، ملقاه داخل صندوق قمامة بجوار منزل أسرته.

وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وسرعة ضبط المتهمين حيث تبين ان سبب الوفاة إسفكسيا الخنق والغرق .