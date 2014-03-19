نقل مدير مدرسة بالبحر الأحمر وتحويله للتحقيق بسبب غياب الطلاب

قرر المهندس سرور إبراهيم، مدير عام مديرية التربية والتعليم، بالبحر الأحمر، نقل مدير “مدرسة صالح عوض الله الثانوية الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات” للإدارة التعليمية، وفتح تحقيق معه بعد تفقده للمدرسة، وملاحظته تغيب جماعى للمدرسين وللطلاب بها، وتحويل المدرسين المتغيبين للتحقيق معهم من قبل الشئون القانونية بإدرارة رأس غارب التعليمية لاتخاذ اللازم.

كان المهندس سرور إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، قام بزيارة مفاجئة بمدارس مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، وكانت من ضمن المدارس الذى تفقدها مدرسة خور رحمى الإعدادية ومدرسة الخلفاء الراشدين بمدينة رأس غارب.