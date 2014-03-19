المتسبب في الإصابة: أسف خيسي .. اتمنى لك الشفاء العاجل

إفي - تمنى سياد كولاسيناك لاعب شالكه "الشفاء العاجل" لمهاجم ريال مدريد، خيسي رودريجيز، الذي تعرض لإصابة خطيرة الثلاثاء عقب تدخل عنيف من المدافع الذي يحمل الجنسيتين البوسنية والألمانية.

وعلى حسابه عبر موقع فيسبوك، وجه كولاسيناك رسالة إلى اللاعب الإسباني بثلاث لغات، هي الإنجليزية والألمانية فضلا عن لغته الأم البوسنية.

وتعرض خيسي لإصابة بقطع كامل في الرباط الصليبي الداخلي للركبة اليمنى بعد مرور أقل من ثلاث دقائق على انطلاق مباراة إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام شالكه، إثر تدخل قوي من كولاسيناك.

وانتهت المباراة بفوز الريال 3-1 في سانتياجو برنابيو، ليتأهل إلى ربع النهائي بنتيجة إجمالية 9-2.