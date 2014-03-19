ميسي ويونايتد وليفربول وبايرن مع أسرع طرد في أبرز أرقام الإسبوع

أ ش أ - للأرقام والإحصاءات أهمية كبيرة في عالم كرة القدم، وفيما يلي أهم الأرقام التي سجلتها الساحرة المستديرة خلال الأسبوع وسجلها موقع الاتحاد الدولى لكرة القدم .

ليونيل ميسي

371 هدفاً لبرشلونة هو الرقم القياسي الجديد لهداف النادي على مر العصور، والذي بات يحمله الآن النجم ليونيل ميسي.

حيث نجح النجم الأرجنتيني في تخطي الرقم القياسي الصامد من أمد بعيد للنجم باولينو ألكانتارا برصيد 369 هدفاً والذي حققه عام 1927، وذلك عندما سجل ميسي ثلاثية في فوز برشلونة 7-0 على أوساسونا يوم الأحد الماضي.

يذكر أن هذه الثلاثية تحمل رقم 25 للنجم الأرجنتيني مع البلاوجرانا، والأولى منذ سبتمبر، وقد وضعته أيضاً على بعد هدف واحد فقط من الإنضمام إلى النجم المكسيكي هوجو سانشيز، أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الأسباني.

كما تصدر ميسي قائمة الهدافين الموجودين في أفضل خمس بطولات دوري في أوروبا برصيد 233 هدفاً، حيث نجح في تجاوز الإيطالي فرانشيسكو توتي (232) في مباراة الأحد الماضي.

كما وصل ميسى إلى رقم 67 هدفاً في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، لكي يحطم الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة مع نادٍ واحد في البطولة الذي كان يحمله النجم راؤول جونزاليز مع ريال مديد (66 هدفاً).

مانشستر يونايتد

85 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز دون استقبال أية ركلة جزاء كان الرقم القياسي لنادي مانشستر يونايتد والذي تحطم بصورة درامية يوم الأحد الماضي.

فبعد أن صمد الفريق طويلاً دون معاقبته بأية ضربة جزاء، استقبل الشياطين الحمر ثلاث ركلات جزاء خلال 43 دقيقة فقط، حيث نجح ستيفن جيرارد في تسجيل اثنين منهما في فوز ليفربول 3-0 على أولد ترافورد.

وتعد هذه المرة الثالثة فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز التي يواجه فيها فريق ثلاث ركلات جزاء في مباراة واحدة، وهو الأمر الذي ساعد في تلقي يونايتد للهزيمة الخامسة في الدوري على مسرح الأحلام هذا الموسم، ما يعادل مجموع الخسائر التي تلقاها النادي أمام جمهوره في المواسم الثلاثة الماضية.

ليفربول

وفي الوقت ذاته، فقد أصبح ليفربول الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2014، كما سجل الفريق 76 هدفاً حتى الآن في الدوري، وهو أعلى من إجمالي الأهداف التي أحرزها آخر 43 بطلاً في كل موسم من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بايرن ميونيخ

50 مباراة متتالية في الدوري الألماني دون هزيمة هو الرقم القياسي الذي حققه بايرن ميونيخ يوم السبت الماضي.

وبالوصول إلى هذا الرقم، فقد أصبح العملاق الألماني ثاني نادٍ في أي من بطولات الدوري الخمس الكبرى التقليدية في أوروبا الذي يصل إلى مثل هذا الرقم، بعد أن سبقه إلى ذلك إي سي ميلان. ولم يتمكن أي فريق في الوقت الحالي على مستوى كبرى بطولات الدوري في العالم من الإقتراب من مسيرة البايرن المذهلة.

وكان فريق باير ليفركوزن، آخر فريق فاز على بايرن في الدوري الألماني، آخر ضحايا الفريق البافاري يوم السبت الماضي، حيث سجل أيضاً الفريق رقماً قياسياً في بطولة الدوري باقتناص هدفين أو أكثر في 17 مباراة متتالية.

أسرع طرد

27 ثانية كانت قد مرّت على ملعب أتاناسيو خيراردوت في مدينة ميديلين عندما نال أليخاندرو بيرنال لاعب فريق أتلتيكو ناسيونال أسرع بطاقة حمراء في تاريخ بطولة كوبا ليبرتادوريس.

فمن تدخل عنيف على كاحل اللاعب ماسيميليانو كالثادا، الذي كان يمثل فريق ناسيونال، تم طرد اللاعب الكولومبي من المباراة لكي يحطم الرقم القياسي في البطولة الذي ظل صامداً طيلة 40 عاماً. وكان الرقم القياسي السابق قد تحقق عام 1974، وذلك عندما تم طرد خورخي جونزاليز لاعب فريق روزاريو سنترال بعد 30 ثانية فقط أمام فريق هوراكان.