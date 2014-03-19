نابولي الاقرب لضم أربيلوا من ريال مدريد

أ ش أ - أفادت أنباء بأن نادي نابولي الإيطالى ربما يضم ألفارو أربيلوا قلب دفاع نادي ريال مدريد الإسباني فى موسم الانتقالات الصيفية.

كان نادى الجنوب الإيطالى قد ضم في الصيف الماضي بالفعل ثلاثي ريالد مدريد جونزالو هيجوايين وراؤول البيول وخوزيه كاييخون ويعتقد أنه مهتم حاليا بضم اربيلوا.

وقال موقع سبورت ميدياست، أن النادي الإسباني منح الضوء الأخضر بالفعل لبيع اللاعب وكل ما يتبقى هو إقناع المدافع الدولي الإسباني بالانتقال إلى نادى نابولي.

يذكر أن الإسباني رافا بنيتز المدير الفني للبارتينوبي سبق وقام بتدريب صاحب الـ31 عاما في صفوف نادى ليفربول الإنجليزي.

تجدر الإشارة إلى أن اربيلوا يواجه حاليا سباقا مع الزمن من أجل استعادة لياقته الفنية والبدنية قبل نهائيات كأس العالم القادمة فى البرازيل بعد غيابه عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة.