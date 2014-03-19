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جوارديولا: زوجتي تعترض على خططي أكثر من أرين روبن

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جوارديولا: زوجتي تعترض على خططي أكثر من أرين روبن جوارديولا: زوجتي تعترض على خططي أكثر من أرين روبن

إفي - قال الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، إنه يقنع لاعبه الهولندي آريين روبن بتكتيكاته بصورة "أسهل" من تنفيذ نفس الأمر مع زوجته.

وقال جوارديولا في تصريحات لموقع شركة (أودي) للسيارات "زوجتي كريستينا في بعض الأحيان لا تعجبها تكتيكاتي، فهي ترى أنه يجب تكرار نفس قوام الفريق الذي حقق الفوز في المباراة السابقة".

وأضاف المدرب "شرح مبدأ التناوب الذي أتبعه لها أصعب من إخبار روبن بأنه سيجلس في المباراة المقبلة على دكة الاحتياطي".

وأعلن النادي البافاري اليوم تمديد تعاقده مع روبن حتى 30 يونيو من عام 2017.

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