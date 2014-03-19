أمن الأقصر يضبط 789 زجاجة خمور بحوزة اثنين بالأقصر

تمكنت قوات الشرطة بمركز أرمنت جنوبي غرب الأقصر من ضبط 789 زجاجة خمور بدون ترخيص بحوزة اثنين أثناء استقلالهما سيارة نقل.

وكان اللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر قد تلقي إخطارًا بالواقعة من العميد عصام ياسين مأمور مركز شرطة أرمنت وتبين من التحريات أنه أثناء قيام رقيب الشرطة السرى محمود جابر الطاهر وأمين الشرطة الحسينى عبد العظيم بمهامهما فى تأمين إحدى الطرق، اشتبها فى سيارة ربع نقل، وبتفتيشها تم العثور بداخلها على 597 زجاجة بيرة استيلا و 192 زجاجة خمور بدون ترخيص.

> تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.