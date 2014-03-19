أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

أمن الأقصر يضبط 789 زجاجة خمور بحوزة اثنين بالأقصر

Google+ Print
أمن الأقصر يضبط 789 زجاجة خمور بحوزة اثنين بالأقصر أمن الأقصر يضبط 789 زجاجة خمور بحوزة اثنين بالأقصر

تمكنت قوات الشرطة بمركز أرمنت جنوبي غرب الأقصر من ضبط 789 زجاجة خمور بدون ترخيص بحوزة اثنين أثناء استقلالهما سيارة نقل.

وكان اللواء مصطفى بكر مدير أمن الأقصر قد تلقي إخطارًا بالواقعة من العميد عصام ياسين مأمور مركز شرطة أرمنت وتبين من التحريات أنه أثناء قيام رقيب الشرطة السرى محمود جابر الطاهر وأمين الشرطة الحسينى عبد العظيم بمهامهما فى تأمين إحدى الطرق، اشتبها فى سيارة ربع نقل، وبتفتيشها تم العثور بداخلها على 597 زجاجة بيرة استيلا و 192 زجاجة خمور بدون ترخيص.
> تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا