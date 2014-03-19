تنظيم القاعدة يدعو إلى تفجير سيارات مفخخة في المدن الأمريكية

كشفت شبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن دعوة أصدرها تنظيم القاعدة لتفجير سيارات مفخخة في كبرى المدن الأمريكية ، منها واشنطن ، ونيويورك، ولوس أنجلوس.

حيث نقلت الشبكة الأمريكية عن مجلة تابعة لتنظيم القاعدة باسم “الإلهام” ، مطالبها لعناصر القاعدة ، على إستهداف التجمعات المدنية مثل التجمعات السياسية ، والمناسبات الرياضية ، سواء في الولايات المتحدة أو في دول أخرى ، منها بريطانيا وفرنسا كما دعا التنظيم العناصر الإنتحارية المستقبلية ، إلى دراسة إمكانية القيام بهجمات خلال المواسم الإنتخابية أو أعياد رأس السنة ، مشيرة إلى أن عاملي التوقيت والمكان مهمان لنجاح أي عملية.

وفى سياق ، دعت المجلة في عددها ، العناصر الجهادية لإختيار الأهداف في الدول المقيمين بها ، لمعرفتهم بطبيعة الأماكن، لافتة إلى أن الأهم إستهداف أشخاص ، وليس مبان على حد قول المجلة.

ومن بين الأماكن التي أشارت إليها المجلة لإستهدافها ، برج سيرز بمدينة شيكاغو والقواعد العسكرية ، شمال فيرجينيا، وملاعب كرة القدم في بريطانيا، خاصة خلال مباريات النهائيات.

مما يذكر أن هذه الدعوة ، تأتي بعد عام من التفجير الذي وقع خلال الماراثون ، الذي أقيم بمدينة بوسطن ، وأسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة آخرين ، وفي الوقت الذي تتم فيه حاليا إستعدادات أمنية مشددة بمناسبة إقامة ماراثون بوسطن القادم في شهر أبريل المقبل.

أ ش أ