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تنظيم القاعدة يدعو إلى تفجير سيارات مفخخة في المدن الأمريكية

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تنظيم القاعدة يدعو إلى تفجير سيارات مفخخة في المدن الأمريكية تنظيم القاعدة يدعو إلى تفجير سيارات مفخخة في المدن الأمريكية

كشفت فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن دعوة أصدرها تنظيم القاعدة لتفجير سيارات مفخخة في كبرى المدن الأمريكية ، منها واشنطن ، ونيويورك،  ولوس أنجلوس.

حيث نقلت الشبكة الأمريكية عن مجلة تابعة لتنظيم القاعدة باسم “الإلهام” ، مطالبها لعناصر القاعدة ، على إستهداف التجمعات المدنية مثل التجمعات السياسية ، والمناسبات الرياضية ، سواء في الولايات المتحدة أو في دول أخرى ، منها بريطانيا وفرنسا كما دعا التنظيم العناصر الإنتحارية المستقبلية ، إلى دراسة إمكانية القيام بهجمات خلال المواسم الإنتخابية أو أعياد رأس السنة ، مشيرة إلى أن عاملي التوقيت والمكان مهمان لنجاح أي عملية.

وفى سياق ، دعت المجلة في عددها ، العناصر الجهادية لإختيار الأهداف في الدول المقيمين بها ، لمعرفتهم بطبيعة الأماكن، لافتة إلى أن الأهم إستهداف أشخاص ، وليس مبان على حد قول المجلة.

ومن بين الأماكن التي أشارت إليها المجلة لإستهدافها ، برج سيرز بمدينة شيكاغو والقواعد العسكرية ، شمال فيرجينيا،  وملاعب كرة القدم في بريطانيا،  خاصة خلال مباريات النهائيات.

مما يذكر أن هذه الدعوة ، تأتي بعد عام من التفجير الذي وقع خلال الماراثون ، الذي أقيم بمدينة بوسطن ، وأسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة آخرين ، وفي الوقت الذي تتم فيه حاليا إستعدادات أمنية مشددة بمناسبة إقامة ماراثون بوسطن القادم في شهر أبريل المقبل.

أ ش أ

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