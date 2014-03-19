الأهلي يستعد لبطل ليبيا على ملعب ' الذكريات السعيدة '

قامت الجهاز الفني لفريق الأهلي بتغيير ملعب تدريب الفريق استعدادا لمواجهة أهلي بنغازي في دوري أبطال إفريقيا، ليتدرب على ملعب فرعي داخل استاد رادس الشهير.

ويمتلك المارد الأحمر ذكريات سعيدة مع ملعب رادس، حيث فاز عليه بلقب دوري الأبطال عامي 2006 و2012.

ويستعد الأهلي لمواجهة منافسه الليبي يوم الجمعة المقبل، في ذهاب دور الـ16 من النسخة الجارية لدوري أبطال إفريقيا.

ومن جهته وجه هادي خشبة مدير قطاع الكرة بالقلعة الحمراء، الشكر للمسؤولين الليبين والتونسيين على الاستقبال الحافل للأهلي وتوفير كل سبل الراحة.