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وزير الكهرباء العراقى يبحث مع سفير مصر ببغداد التعاون بين البلدين

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وزير الكهرباء العراقى يبحث مع سفير مصر ببغداد التعاون بين البلدين وزير الكهرباء العراقى يبحث مع سفير مصر ببغداد التعاون بين البلدين

بحث وزير الكهرباء العراقى، كريم عفتان، اليوم، مع السفير المصرى لدى بغداد، الدكتور أحمد درويش، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، خاصة فى مجال الكهرباء.

وأعرب وزير الكهرباء العراقى، خلال لقائه اليوم، الأربعاء، السفير المصرى لدى بغداد أحمد درويش والوفد المرافق له، عن تقديره للشركات المصرية العاملة بمجال الكهرباء فى العراق، وأبدى استعداده الكامل لدعم هذه الشركات للعمل فى بالعراق.

من جانبه، أعرب السفير المصرى، خلال اللقاء عن شكره للتعاون القائم بين وزارة الكهرباء العراقية ومصر، وطلب المزيد من الفرص للشركات المصرية العاملة بمجال الكهرباء فى العراق فى ضوء الخبرة والسمعة الطيبة التى تتميز بها فى مجال توزيع الكهرباء.

وقال السفير أحمد درويش، فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى بغداد، إنه طلب من الوزير العراقى مشاركة الشركات المصرية العاملة فى مجال الكهرباء، فى المعارض التى تنظمها وزارة الكهرباء العراقية للتعرف على الفرص المتاحة فى مجال الاستثمار فى قطاع الكهرباء، معرباً عن رغبته فى إيجاد آلية لتمكين الشركات المصرية من الدخول فى المناقصات التى تعلن عنها الوزارة، على أن تكون السفارة المصرية والمكتب التجارى المصرى فى بغداد همزة الوصل فى ذلك.

وأضاف، أنه طلب أيضا أن يكون للشركات المصرية دور فى مشروع توصيل وتوزيع الكهرباء بنظام الـ"بى أو تى" وأيضا المشروعات الخاصة بالعدادات الإلكترونية والمحولات الكهربائية وأبراج الضغط العالى وخطوط العزل.

وتابع السفير أحمد درويش، أنه تم خلال اللقاء أيضا الاتفاق على التنسيق والتعاون بين الجانبين على مختلف المجالات.

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