المستشار شرين فهمى يبدأ تحقيقاته فى قضية الإسراف الإعلامى للقضاة

بدأ اليوم الخميس، المستشار محمد شرين فهمى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، فتح التحقيقات فى قضية الإسراف الإعلامى للقضاة، وخرق قرارات المجلس الخاصة بحظر تحدث القضاة للإعلام، والخوض فى أمور السياسة، وعدم السماح للقضاة بالتحدث فيها، والتى كلفه بها الأسبوع الماضى مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حامد عبد الله.

وقال مصدر قضائى لـ"اليوم السابع" إن المحالين للتحقيق فى القضية قاموا بخرق قرارات المجلس الخاصة، بحظر تحدث القضاة للإعلام، والخوض فى أمور السياسة، ومن بين القضاة المحالين للتحقيق بسبب الظهور الإعلامى المستشار زكريا شلش والمستشار أحمد الخطيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار علاء مرزوق، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، وأحال المجلس القضية للمستشار محمد شرين فهمى رئيس محكمة جنايات القاهرة.

وأوضح أن عقوبات هذه القضية ستكون متفاوتة، تبدأ بالتنبيه من خلال المجلس عن التحدث مرة أخرى فى الإعلام، وتنتهى بالعزل فى حال التحدث فى السياسة، مشيراً إلى أنه أيا كانت العقوبة، فإنها تعد إهانة فى تاريخ القاضى، وتوقف انتدابه فى أى منصب مهم بمنصة القضاء.

وكان مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حامد عبد الله، أمر بالتحقيق مع المستشار زكريا شلش أول الأسبوع الماضى.