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بالصور.. وزيرة القوى العاملة تزور مصانع للملابس الجاهزة ببورسعيد

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زارت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة اليوم. الأربعاء، شركة اللوتس، ومصنع يورو تكس للملابس الجاهزة ببورسعيد، والتقت العمال والعاملات، وتابعت سير العملية الإنتاجية.

وطالبت "العشرى" خلال تفقدها للمصنع والشركة، العمال بضرورة الاهتمام بالعمل والتفانى والإخلاص فيه، وعدم الاستماع للشائعات التى يطلقها جماعة الإخوان الإرهابية.

وأكد العمال أنهم حريصون على مصانعهم وشركاتهم، وأنهم لن يستجيبوا لدعوات الجماعة الإرهابية التى تطالب بإيقاف العمل والإنتاج بالإضراب.

وشدد العمال على حبهم لوطنهم ، وأنهم حريصون ويحافظون على تراب هذا البلد.

واستمعت وزيرة القوى العاملة والهجرة آراء العمال والعاملات فى مختلف القضايا العمالية، وطالبهم بضرورة إجراء الحوارات مع الإدارة فى كل ما يتعلق بأى مشاكل مستقبلا.

وكانت "العشرى" قد اعتمدت اليوم بروتوكول تأسيس لجنة الحوار الاجتماعى بالمنطقة الحرة العامة الذى تم توقيعه بين جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة، ومثلها مديرها مجدى كمال، والنقابة العامة للعاملين بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار، ومثلها رئيسها حسن أبو الحمد، وشهد التوقيع المحافظ اللواء سماح قنديل، والدكتور يوسف القريوتى مدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وشمال إفريقيا، ولفيف من أصحاب الأعمال وممثلى مختلف الجهات المعنية وعدد من الإعلاميين.

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