وزيرة التضامن تعتمد حركة ترقيات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

اعتمدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، حركة ترقيات للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى "صندوق العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص" شملت ترقية 12 على مختلف الوظائف العليا بدرجة مدير عام.

وقالت الوزيرة، إن هذه الترقيات جاءت بهدف تطوير الأداء بمختلف القطاعات للاستفادة من الموارد البشرية، وتصعيد الكوادر الشبابية، مما يتيح الفرصة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأوضحت آمال عبد الوهاب، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى "صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص" أن حركة الترقيات ضمت كل من "على شبانة للشئون المالية والإدارية بمنطقة الدقهلية، ومنى محمود للشئون المالية برئاسة الهيئة ومحمد غريب مدير عام منطقة بور سعيد وصلاح سليمان لغرب الإسكندرية، همت محمد مدير عام الموازنة التخطيطية، وعلاء حسن عبده مدير عام خدمة المواطنين، ومحمد فوزى مدير عام منطقة العاشر من رمضان وعابدين ياسين مدير عام الشئون المالية والإدارية بمنطقة شرق الإسكندرية، وإبراهيم شافعى مدير عام التنظيم والإدارة برئاسة الهيئة، وخالد أحمد زكى مدير عام الشئون القانونية بمنطقة وسط القاهرة، وسعيد أحمد السيد مدير عام الشئون القانونية بمنطقة شمال القاهرة ومدحت على مدير عام المالية للفروع برئاسة الهيئة.