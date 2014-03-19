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ريان:أحترم تغريدات إليسا ونجوم من الصفّ الأوّل ينشّزون

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ريان:أحترم تغريدات إليسا ونجوم من الصفّ الأوّل ينشّزون ريان:أحترم تغريدات إليسا ونجوم من الصفّ الأوّل ينشّزون

أكد الفنان اللبناني ريان أنه "يحترم تغريدات إليسا السياسية، برغم اختلافهما في وجهات النظر".
ريان أشار، خلال برنامج "خلّي الحكي بيناتنا"، الذي يقدّمه الزميل دومينيك أبو حنا"، عبر إذاعة "صوت الحرية"، إلى أن هناك نجوماً يقومون بشراء "فولورز" على تويتر، ساخراً منهم بالقول: "عم يضحكوا عحالن".
وعلى طريقة "خلّي الحكي بيناتنا"، اعترف ريان بأنه زار طبيباً نفسياً وبأنّ الفنانين كتلةٌ من العقد، وهم بحاجة إلى أطباء نفسيين.
وأضاف: "بعض الفنانين صاروا نجوم صف أول، بسبب أموالهم، وبينشزوا قدّ ما بدّك".

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