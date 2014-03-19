العشري: جاهزون للأهلي بكامل قوتنا

أكد طارق العشري المدير الفني لفريق أهلي بنغازي، جاهزية لاعبيه بالكامل لمواجهة الأهلي في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا.

وقال العشري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية "ندخل اللقاء بكامل صفوفنا وقوتنا، لا نعاني من غيابات وجاهزون للمواجهة."

ويصطدم الفريقان يوم الجمعة المقبل على ملعب الشاذلي زويتن في تونس، حيث يحول توتر الأوضاع الأمنية في ليبيا دون استضافة الفرق الأجنبية.

ويسعى المارد الأحمر للعودة من تونس بنتيجة إيجابية، تسهل من مهمته في لقاء الإياب، سعيا للتأهل إلى دور المجموعات بدوري الأبطال.

يُذكر أن الأهلي هو حامل لقب البطولة، عقب الفوز على أورلاندو بايرتس بطل جنوب إفريقيا، 3-1 بنتيجة مباراتي نهائي 2013.