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جمال مبارك يطلب توجيه 3 أسئلة للشاهد فى قضية قصور الرئاسة

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جمال مبارك يطلب توجيه 3 أسئلة للشاهد فى قضية قصور الرئاسة جمال مبارك يطلب توجيه 3 أسئلة للشاهد فى قضية قصور الرئاسة

وجه جمال مبارك ثلاثة أسئلة للشاهد  رئيس اللجنة الفنية بالجهاز المركزى للمحاسبات  بعد أن سمحت له المحكمة بذلك .. وسأل عن الـ59 مقاول من الباطن المدرجين في القضيه تعاملوا مع مركز الاتصالات و الرئاسه بشكل عام  فرد الشاهد ان بعضهم كان يتعامل مع الرئاسه و مرا رئيس اللجنة الفنية بالجهاز المركزى للمحاسباتكز الاتصالات و بعضهم كان في المقرات الخاصه فقط و ذلك بعد سؤالهم.

فسأل جمال مبارك عن آليه التي اتبعتها اللجنه و عرضها علي المقاولين للتاكد عن طريق الجزم عن الاعمال التي تمت في المقار الخاصه و التي من ضمنها مقر الجديدة المملوك للدوله ؟ فاكد الشاهد ان اللجنه اعتمدت بدايه علي مهندسي الرئاسه و الفواتير و المقاولين من الباطن و الاعمال موجودة في التقرير تفصيلا و تتراوح ما بين 83 مليون جنيه شامله مقر مصر الجديدة و توجد تفصيلا في التقرير و ذلك الخاص بال40 مقاول

و مقر مصر الجديدة يكون الاعمال به 28 مليون تقريبا فرد جمال 30 ملون طبقا لتقرير .

و أشار جمال ان اللجنه اكتفت علي سؤال ال40 و اكتفت بهم و حددوا اعمالهم بقرابه 83 مليون فهنالك باقي من الاموال قرابه ال22 مليون او اكثر و لم يحدد في اي اعمال فهل يستطيع رئيس اللجنه تحديد و علي وجه الجزم ان باقي تلك الاموال لم تكن في مقر مصر الجديدة المملوك للدوله كما ان في ال83 مليون اموال لم تحدد لاي مقر فهل لم تكن في مقر رئاسه مملوك للدوله ؟

و أشار جمال ان ال106 مليون حددوها للمقرات الخاصه فكيف هذا و من ضمنه مقر للرئاسه فكيف يتم ذكر الاموال كلها

فأجاب الشاهد ان 83 مليون جنيه كانت للمقار الخاصة وأن هناك بند داخل التقرير كتب عليه غير محدد الجهة ويقدر بمبلغ 11 مليون جنيه حيث لم يستطع المقاولين تحديده على وجه الدقة واضاف الشاهد أن المقاولين اكدوا أنهم كانوا يوردون خامات لمقر مصر الجديدة كان يتم توزيعها على مقرات أخرى لم يستطيعوا تحديدها ايضا وأن اللجنة قامت بإدراج قيمة هذه الخامات على مقر مصر الجديدة .

و قال جمال ان الشاهد ذكر امام النيابه ان اجمالي المبالغ غير محددة المكان تبلغ 52 مليون و حدد بجلسه اليوم ان مقر مصر الجديدة المملوك للدوله يبلغ 30 مليون فيصبح المجموع 82 مليون و هو المبلغ الذي ذكرة المقاولون من الباطن

 

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