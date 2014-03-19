أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

طلاب الإخوان بجامعة أسيوط يلقون المولوتوف والحجارة على قوات الأمن‎

Google+ Print
طلاب الإخوان بجامعة أسيوط يلقون المولوتوف والحجارة على قوات الأمن‎ طلاب الإخوان بجامعة أسيوط يلقون المولوتوف والحجارة على قوات الأمن‎

يواصل طلاب الإخوان بجامعة أسيوط الاشتباكات بالطوب والحجارة والمولوتوف مع قوات الأمن المتمركزة بمحيط الجامعة لمنعهم من الخروج إلى ميدان عمر مكرم وقطع الطريق المؤدى إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

وتجرى الآن اشتباكات عنيفة بين طلاب الإخوان من ناحية، وقوات الأمن من ناحية أخرى، وتمكن الطلاب من الخروج حتى ميدان عمر مكرم بشارع المكتبات إلا أن قوات الأمن تصدت لهم بقنابل الغاز وتمكنت من إرجاعهم مرة أخرى الى الجامعة.

بينما يقوم بعض الطلاب باعتلاء البنايات القريبة من بوابة الجامعة وإلقاء الطوب والحجارة على قوات وضباط الأمن الموجودة خارج الجامعة .وتمكنت قوات الأمن من القبض على عدد من الطلاب خلال الإشتباكات الدائرة بين الطرفين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا