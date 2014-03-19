طلاب الإخوان بجامعة أسيوط يلقون المولوتوف والحجارة على قوات الأمن‎

يواصل طلاب الإخوان بجامعة أسيوط الاشتباكات بالطوب والحجارة والمولوتوف مع قوات الأمن المتمركزة بمحيط الجامعة لمنعهم من الخروج إلى ميدان عمر مكرم وقطع الطريق المؤدى إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

وتجرى الآن اشتباكات عنيفة بين طلاب الإخوان من ناحية، وقوات الأمن من ناحية أخرى، وتمكن الطلاب من الخروج حتى ميدان عمر مكرم بشارع المكتبات إلا أن قوات الأمن تصدت لهم بقنابل الغاز وتمكنت من إرجاعهم مرة أخرى الى الجامعة.

بينما يقوم بعض الطلاب باعتلاء البنايات القريبة من بوابة الجامعة وإلقاء الطوب والحجارة على قوات وضباط الأمن الموجودة خارج الجامعة .وتمكنت قوات الأمن من القبض على عدد من الطلاب خلال الإشتباكات الدائرة بين الطرفين .