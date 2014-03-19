اشتباكات بين طلاب الإخوان بجامعة الإسكندرية والأمن والقبض على 6

شهدت عدد من كليات جامعة الإسكندرية اليوم , إشتباكات وأعمال عنف بين طلاب جماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع والخرطوش من خارج أسوار المجمع النظري والقت القبض علي 6 منهم.

بدأت الإشتباكات من كلية علوم، حيث نظم طلاب جماعة الإخوان مسيرة طافت أرجاء الكلية مرددين هتافات تطالب بالإفراج عن الطلاب المعتقلين، وتؤيد الرئيس المعزول محمد مرسي وأخرى مناهضة للقوات الجيش والشرطة ، وسط تمركز من قوات الأمن خارج أسوار الكلية والتي أطلقت عدد من النقابل المسيلة للدموع أثناء محاولة الطلاب الخروج .

وشهد المجمع النظري لكليات الإسكندرية بمنطقة الأزاريطة اشتباكات قوية بين قوات الأمن وأهالى من ناحية وطلاب جماعة الإخوان من ناحية أخرى ، حيث أطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لوقف الاشتباكات من خارج أسوار المجمع أمام باب كلية تربية وكلية آداب .

وأغلقت قوات الأمن شارع سوتر المؤدي للمجمع النظري أمام حركة السيارات وتمركزت بعدد من قوات الأمن المركزي وقوات الجيش.

وقال بيان صادر من مديرية أمن الأسكندرية ، أن قوات الأمن ألقت القبض علي 5 من مثيري الشغب في محيط كلية علوم ، فيما أكد مصدر أمنى القبض علي شخص أخر في محيط المجمع النظري .