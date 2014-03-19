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إصابة 6 مواطنين في مشاجرة بسبب نزاع علي ميراث منزل بسوهاج‎

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إصابة 6 مواطنين في مشاجرة بسبب نزاع علي ميراث منزل بسوهاج‎ إصابة 6 مواطنين في مشاجرة بسبب نزاع علي ميراث منزل بسوهاج‎

مديرية أمن سوهاج

أصيب 6 مواطنين في مشاجرة بناحية الرفاقته بمركز جرجا بسوهاج بسبب نزاع علي منزل بالميراث.

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز جرجا بنشوب مشاجرة بذات الناحية بين كلًا من صبرة صابر مقابل 64 مزارع وصابر صبرة صابر 45 سائق ويقيمان بذات الناحية، وأحمد ابراهيم أحمد 24 عامل مقيم أبو سمبل بأسوان وأحمد خليفة محمد 24 موظف واحمد محمد السيد 28 عامل مقيم قسم امبابة بالجيزة مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم  وطرف ثاني عائلة قناوي محمد رجب محمد 23 حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي مصاب بإصابات متفرقة بالجسم ورجب ثابت درديري 24 عامل ويقيمان قسم أسوان وشريف احمد محمد المصري 23 عامل وطارق محمد غريب 24 عامل ومختار محمد غريب 22 عامل مقيمين بذات الناحية وشاهين عبد الكريم سالم 28 سباك مقيم قسم الوراق بالقاهرة وسامح عبد الكريم سالم 24 عامل مقيم الجيزة والطرفان ابناء عمومة وسبب المشاجرة نزاع علي منزل بالميراث.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كل طرف علي الاخر بالضرب واحداث اصابته واتهم الطرف الاول الطرف الثاني باشعال النيران بالمنزل محل النزاع وكلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعه وظروفها وملابساتها وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة للتصرف.

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