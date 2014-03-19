الجنايات تقبل إستئناف على اخلاء سبيل 6 إخوان فى ذكرى يناير وتأييد حبسهم لـ 15 يوما

قبلت المحكمة الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل 6 من عناصر جماعة الإخوان بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه وإستمرار حبسهم 15 يوما، لاتهامهم فى أحداث العنف؛ التى شهدها ميدان التحرير فى أحداث ذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

تم إحضار المتهمين من محبسهم وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما فرضت قوات الأمن كردوناً أمنياً أمام البوابة الرئيسى للمحكمة تحسبًا لتظاهر أقارب المتهمين.

وكانت نيابة عابدين قد أمرت بحبس المتهمين 15يومًا على ذمة التحقيق بعدما وجهت لهم النيابة تهمة إثارة الشغب، والتحريض على أعمال العنف والتعدى على قوات الشرطة وقطع الطريق العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.