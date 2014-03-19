تأجيل أولى جلسات محاكمة 48 اخوانى فى أحداث شغب مصر القديمة لجلسة 29 مارس

قررت محكمة جنح مصر القديمة برئاسة المستشار محمد حافظ وحضور شريف أشرف، وكيل أول نيابة حوادث جنوب القاهرة ، تاجيل أولى جلسات محاكمة 48 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ، وذلك على خلفية أحداث العنف التى شهدتها منطقة مصر القديمة ، لجلسة 29 مارس الجارى لتنفيذ طلبات الدفاع .

كان شريف اشرف وكيل اول نيابة حوادث جنوب القاهرة برئاسة المستشار شريف معتز، رئيس النيابة قد أحال 48 متهما، من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، إلى محكمة الجنح، وذلك على خلفية أحداث العنف التى شهدتها منطقة مصر القديمة.

يذكر أن نيابة مصر القديمة قد قررت برئاسة المستشار تامر العربى، وبإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس 48 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان “الإرهابية” فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة مصر القديمة بين عناصر الإخوان من جانب وقوات الأمن والأهالى من جانب آخر 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم خرق قانون التظاهر، والانضمام إلى جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتعدى على قوات الأمن، فى منطقة أثر النبى، وأمام مسجد عمرو بن العاص.