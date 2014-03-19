حمدان بن محمد يعتمد استراتيجية السياحة العلاجية

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس اجتماع المجلس الذي عقد في مقره بأبراج الإمارات.

وناقش أعضاء المجلس عددا من المشاريع والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

واعتمد المجلس الخطة التنفيذية لاستراتيجية السياحة العلاجية التي ستساهم في جعل إمارة دبي وجهة عالمية في الرعاية الصحية.

كما ناقش مقترح استثمار الأراضي المخصصة للإسكان بهدف تحقيق ريع مستدام لدعم مشاريع الإسكان ومساندة الدعم الحكومي بالإضافة إلى توفير مواقع لتقديم الخدمات العامة بالقرب من المجمعات السكنية التي شرعت ببنائها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وفي بداية الاجتماع وقف أعضاء المجلس على التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق من حيث تحديث أجندة المجلس التنفيذي لعام 2014 والتي جاءت مواءمة للأجندة الوطنية للدولة حيث تهدف الأجندة إلى تطوير التعليم والصحة والاقتصاد والإسكان والتوطين والخدمات الشرطية من خلال المشاريع والمبادرات التي ستعمل عليها الدولة جاهدة في السنوات السبع المقبلة وصولا إلى رؤية الإمارات 2021.

من جانب آخر ناقش أعضاء المجلس الخطة التنفيذية لإستراتيجية السياحة العلاجية التي قدمتها هيئة الصحة بدبي حيث تسعى الخطة إلى توفير خدمات صحية مختارة ومتميزة بجودة وأسعار تجذب السواح الزائرين للإمارة.

كما تهدف الخطة إلى بناء نظام صحي يدعم التميز في مجال الرعاية الصحية في قالب سياحي من خلال التركيز على الكادر المهني والتميز في الخدمات والتخصصات الطبية مما يساعد على استقطاب الراغبين بالعلاج إلى إمارة دبي.

ووضعت الهيئة استراتيجية شاملة لتحقيق عدد من المستهدفات الاستثمارية في السياحة العلاجية في ستة تخصصات تتضمن طب الأسنان وجراحة التجميل وجراحة العيون والفحوصات الطبية العامة وجراحة العظام والطب الرياضي إضافة إلى الاستشفاء والتعافي من الأمراض الجلدية.

وتم وضع الخطة التنفيذية لتشمل أربعة محاور أساسية حيث يتناول المحور الأول المنافسة وتحديد الأولويات من خلال دراسة الوضع الحالي وتحديد الأسواق المنافسة والتخصصات والقيام بالمقارنة المعيارية للأسعار.. أما المحور الثاني فيختص بمكانة دبي عالميا حيث تهدف الخطة إلى وضع إمارة دبي ضمن أعلى 15 وجهة عالمية وضمن أعلى خمس وجهات في منطقة الشرق الأوسط للسياحة العلاجية كما يشمل هذا المحور إطلاق بوابة دبي للسياحة العلاجية الالكترونية مواكبة لمشروع مدينة دبي الذكية الذي دشنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على أن يختص المحوران الثالث والرابع من الخطة التنفيذية بزيادة عدد السائحين ونمو العوائد العلاجية وتحقيق الاستدامة في كليهما مع أهمية جودة الخدمات العلاجية المقدمة من خلال المتابعة الدورية للأداء.

وبناء على توصيات سابقة من المجلس حول رفع مقترح استثمار الأراضي المخصصة للإسكان قامت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بإعداد ورفع مقترح شامل ينص على استثمار نسبة من مساحات الأراضي المخصصة للمؤسسة في مشاريع استثمارية تشمل بناء مجمعات ومحلات تجارية وشقق سكنية ومساكن وفلل سكنية مما يحقق عائدا ماديا مستداما لصالح مشاريع جديدة للإسكان كما يسهم ذلك في توفير مواقع تقديم الخدمات والسلع الاستهلاكية بالقرب من المجمعات السكنية الجاهزة وبناء مشاريع إسكانية جديدة مقبولة لفئات المتعاملين غير المشمولين بشروط الاستحقاق الحالية.

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