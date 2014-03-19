ماجدة الرومي: أبحث عن عائلتي في مصر

كشفت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي عن وجود أقارب لها يعيشون في مصر منذ سنوات، حيث قالت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته مساء أمس الثلاثاء في مدينة الإسكندرية، إنها تتمنى في الرحلة القادمة إلى مصر أن تزور مدينة بور سعيد للبحث عن بعض أقاربها الذين يقيمون هناك منذ سنوات طويلة، وأوضحت أنّ لها كذلك خالة تعيش في الإسكندرية.

من ناحية أخرى ناشدت الرومي كافة الفنانين لدعم مصر في أزمتها، موضحة أنّ مصر لطالما احتضنت اللبنانيين خلال الحرب ولا تزال تحتضن حتى الآن الكثيرين منهم.

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