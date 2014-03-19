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العرض الأول لـ "كافاليا" في دبي

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العرض الأول لـ "كافاليا" في دبي العرض الأول لـ "كافاليا" في دبي

حضرت "سيدتي" عرض "كافاليا" في الخيمة البيضاء أمام مركز دبي التجاري العالمي، صباح اليوم، والذي أعد خصيصاً لوسائل الإعلام حيث سيتم غداً الافتتاح الرسمي للمرة الأولى في دبي، بعد أن تم عرضه في جميع أنحاء العالم وحظي بنسبة مشاهدة بلغت أكثر من أربعة ملايين.
بدأ العرض الخاص بعد أن رفعت الستائر وسط ظلام مع فناني راقصي أكروبات على ظهر الحصان وفتاتين تنزلان من أعلى المسرح، وقدمت رقصات أكروبات مع الخيول، واستمر العرض لمدة نصف ساعة تضمن عروضاً مختلفة ومميزة تخللها بعض من الكوميديا التي أبهرت وأضحكت الحضور.
الجدير بالذكر أن العرض قام بتأليفه "نورماند لاتوريل" أحد مؤسسي "سيرك دو سولي" العالمي، بعدد مكون من 50 جواداً و44 فارساً ومجموعة من فنانيي الحبال والأكروبات والراقصين والموسيقيين من مختلف أنحاء العالم.

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سيدتي