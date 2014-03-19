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أحد سكان عقار مدينة نصر: صاحبه كان يرغب فى هدمه كونه إيجارا قديما

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أحد سكان عقار مدينة نصر: صاحبه كان يرغب فى هدمه كونه إيجارا قديما أحد سكان عقار مدينة نصر: صاحبه كان يرغب فى هدمه كونه إيجارا قديما

أكد أحد سكان العقار المنهار بمدينة نصر، ويدعى "شريف"، أنه فوجئ فى حوالى الساعة الحادية عشرة والنصف بسماع دوى شديد واهتزاز فى المنزل، وعلم أن سبب الصوت هو سقوط الجانب الآخر من العقار الذى يقطن به، وأن العقار تأسس عام 1967.

وأضاف أنه يتهم مالك العقار برغبته فى هدم المنزل كونه إيجارا قديما، وأن الورثة باعت المنزل لأحد الأشخاص يدعى "أحمد ماهر عبد الرحيم"، الذى طلبوا منه أكثر من مرة ترميم المنزل على نفقتهم الخاصة، إلا أنه رفض طلبهم، كما أنهم تقدموا بطلب للهيئة الهندسية بمعاينة العقار، وجاء الرد أن المنزل يجب ترميمه.

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