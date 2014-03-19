صمون المسخّن

المقادير:

-قطعتان من فيليه الدجاج

-نصف ملعقة صغيرة من الملح

-ورقة غار9

-نصف حبة صغيرة من البصل

لخليط البصل:

-ربع كوب من زيت الزيتون

-حبتان متوسطتان من البصل المفروم

-ملعقتان كبيرتان من السمّاق

-نصف ملعقة صغيرة من الملح

-ثمن ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

-ربع كوب من المايونيز

-صمون

طريقة التحضير:

1- لسلق الدجاج: يوضع الفيليه في قدر، مع الملح والغار والبصل، ثم يغمر بالماء، ويدع على نار متوسطة الى أن ينضج.ويقطع الدجاج إلى قطع صغيرة.

2- لإعداد خليط البصل: يسكب الزيت في قدر تسخّن على نار متوسطة، ثم يضاف البصل، ويقلّب باستعمال الملعقة الخشب، حتى يذبل.ثم، ينثر السمّاق والملح والفلفل، ويبقى لبضع دقائق، وذلك ليتشّرب الدجاج بنكهة الزيت والسمّاق.ويدع جانباً يبرد.

3- لتجهيز السندويشات: يفتح الصمون حسب الرغبة، يوضع القليل من المايونيز فيه، فخليط الدجاج. ويقدّم مع تشكيلة من المخللات، أو البندورة.

(مدة الطهي 15 دقيقة).

(عدد الأشخاص 6).

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمله الآن مجاناً على هذا الرابط