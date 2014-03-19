أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

صمون المسخّن

Google+ Print
صمون المسخّن صمون المسخّن

المقادير:
-قطعتان من فيليه الدجاج
-نصف ملعقة صغيرة من الملح
-ورقة غار9
-نصف حبة صغيرة من البصل

لخليط البصل:
-ربع كوب من زيت الزيتون
-حبتان متوسطتان من البصل المفروم
-ملعقتان كبيرتان من السمّاق
-نصف ملعقة صغيرة من الملح
-ثمن ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
-ربع كوب من المايونيز
-صمون

طريقة التحضير:
1- لسلق الدجاج: يوضع الفيليه في قدر، مع الملح والغار والبصل، ثم يغمر بالماء، ويدع على نار متوسطة الى أن ينضج.ويقطع الدجاج إلى قطع صغيرة.
2- لإعداد خليط البصل: يسكب الزيت في قدر تسخّن على نار متوسطة، ثم يضاف البصل، ويقلّب باستعمال الملعقة الخشب، حتى يذبل.ثم، ينثر السمّاق والملح والفلفل، ويبقى لبضع دقائق، وذلك ليتشّرب الدجاج بنكهة الزيت والسمّاق.ويدع جانباً يبرد.
3- لتجهيز السندويشات: يفتح الصمون حسب الرغبة، يوضع القليل من المايونيز فيه، فخليط الدجاج. ويقدّم مع تشكيلة من المخللات، أو البندورة.

(مدة الطهي 15 دقيقة).
(عدد الأشخاص 6).

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمله الآن مجاناً على هذا الرابط

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي