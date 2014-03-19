متبّل الباذنجان والشمندر

المقادير:

-حبتان متوسطتان من الباذنجان

-حبة كبيرة من الشمندر

-ربع كوب من عصير الليمون الحامض

-ملعقة صغيرة من الملح

-ملعقتان كبيرتان من الطحينة

-فص من الثوم المهروس

-ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

-1 لشيّ الباذنجان: يغرز زوج الباذنجان باستعمال عود خشب أو طرف السكين، ثم يوضع فوق اللهب مع التقليب لمرّات عدة، إلى أن يصبح قشره غامقاً، وينضج. ثمّ، يقشّر ويوضع في طبق.

2 -لسلق الشمندر: يضاف الشمندر إلى قدر صغيرة، يغمر بالماء، وتوضع هذه القدر على نار متوسطة إلى أن ينضج.ثم، يدع ليبرد تماماً، ليقشّر بعدها ويقطّع إلى مكعبات في طبق.

3- يخلط كلّ من الباذنجان وعصير الليمون والملح والطحينة والثوم ، باستعمال الشوكة، وتهرس هذه المكونات لتتجانس، ثم تضاف نصف كميّة الشمندر.

4- للتقديم : يوضع خليط الباذنجان والكمية المتبقية من الشمندر، ثم يصبّ زيت الزيتون.

(مدة الطهي 15 دقيقة).

(عدد الأشخاص 4).

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