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متبّل الباذنجان والشمندر

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متبّل الباذنجان والشمندر متبّل الباذنجان والشمندر

المقادير:
-حبتان متوسطتان من الباذنجان
-حبة كبيرة من الشمندر
-ربع كوب من عصير الليمون الحامض
-ملعقة صغيرة من الملح
-ملعقتان كبيرتان من الطحينة
-فص من الثوم المهروس
-ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

طريقة التحضير:
-1 لشيّ الباذنجان: يغرز زوج الباذنجان باستعمال عود خشب أو طرف السكين، ثم يوضع فوق اللهب مع التقليب لمرّات عدة، إلى أن يصبح قشره غامقاً، وينضج. ثمّ، يقشّر ويوضع في طبق.
2 -لسلق الشمندر: يضاف الشمندر إلى قدر صغيرة، يغمر بالماء، وتوضع هذه القدر على نار متوسطة إلى أن ينضج.ثم، يدع ليبرد تماماً، ليقشّر بعدها ويقطّع إلى مكعبات في طبق.
3- يخلط كلّ من الباذنجان وعصير الليمون والملح والطحينة والثوم ، باستعمال الشوكة، وتهرس هذه المكونات لتتجانس، ثم تضاف نصف كميّة الشمندر.
4- للتقديم : يوضع خليط الباذنجان والكمية المتبقية من الشمندر، ثم يصبّ زيت الزيتون.

(مدة الطهي 15 دقيقة).
(عدد الأشخاص 4).

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