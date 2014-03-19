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سلطة المعكرونة والكرنب

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سلطة المعكرونة والكرنب سلطة المعكرونة والكرنب

المقادير لسلق المعكرونة:
-200 غرام من المعكرونة الصغيرة
-ملعقة كبيرة من الملح
-ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة

لخليط الصلصة:
-نصف كوب من المايونيز
-ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
-ملعقة صغيرة من الملح
-ملعقة صغيرة من الكمّون
-ملعقة صغيرة من الكزبرة
-نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم
-نصف ملعقة صغيرة من بودرة الزنجبيل
-3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الحامض
-ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
-كوبان من الكرنب الأحمر المفروم
-3 حبات متوسطة من البصل الأخضر المفروم

طريقة التحضير:
1- تضاف 6 أكواب من الماء إلى في قدر، وينثر الملح ويسكب الزيت، وتسخّن على نار قوية إلى أن يغلي الماء، ثم تضاف المعكرونة، مع التقليب لتفادي التصاقها.وتدع لمدة تتراوح ما بين 6 و8 دقائق، حتى تنضج.
2- تصفّى المعكرونة، تغسل في الماء البارد، ثم توضع في طبق مناسب.
3- يضاف المايونيز والفلفل والملح والكمون والكزبرة والثوم والزنجبيل وعصير الليمون والزيت والكرنب والبصل الأخضر، وتقلّب هذه المكوّنات جيداً لتختلط مع المعكرونة.
4 -تحفظ هذه السلطة في البراد لساعات عدة، ليطيب طعمها، ثم تقدّم.

(مدة الطهي 8 دقائق).
(عدد الأشخاص 6).

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