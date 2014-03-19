سلطة المعكرونة والكرنب

المقادير لسلق المعكرونة:

-200 غرام من المعكرونة الصغيرة

-ملعقة كبيرة من الملح

-ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة

لخليط الصلصة:

-نصف كوب من المايونيز

-ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

-ملعقة صغيرة من الملح

-ملعقة صغيرة من الكمّون

-ملعقة صغيرة من الكزبرة

-نصف ملعقة صغيرة من بودرة الثوم

-نصف ملعقة صغيرة من بودرة الزنجبيل

-3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الحامض

-ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

-كوبان من الكرنب الأحمر المفروم

-3 حبات متوسطة من البصل الأخضر المفروم

طريقة التحضير:

1- تضاف 6 أكواب من الماء إلى في قدر، وينثر الملح ويسكب الزيت، وتسخّن على نار قوية إلى أن يغلي الماء، ثم تضاف المعكرونة، مع التقليب لتفادي التصاقها.وتدع لمدة تتراوح ما بين 6 و8 دقائق، حتى تنضج.

2- تصفّى المعكرونة، تغسل في الماء البارد، ثم توضع في طبق مناسب.

3- يضاف المايونيز والفلفل والملح والكمون والكزبرة والثوم والزنجبيل وعصير الليمون والزيت والكرنب والبصل الأخضر، وتقلّب هذه المكوّنات جيداً لتختلط مع المعكرونة.

4 -تحفظ هذه السلطة في البراد لساعات عدة، ليطيب طعمها، ثم تقدّم.

(مدة الطهي 8 دقائق).

(عدد الأشخاص 6).

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