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جورج كلوني في أول رحلة رومانسية مع حبيبته اللبنانية

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جورج كلوني في أول رحلة رومانسية مع حبيبته اللبنانية جورج كلوني في أول رحلة رومانسية مع حبيبته اللبنانية

يبدو أن علاقة النجم الأمريكي George Clooney والمحامية اللبنانية أمل علم الدين تتطور بشكل لافت وسريع. فقد اصطحب عازب هوليوود الأشهر حبيبته الجديدة إلى تنزانيا في رحلة سفاري.

وهذه الرحلة الرومانسية الأولى لهما تعدُّ الدليل الأقوى على صحة هذه العلاقة، بعد أن كانت في إطار الشكوك والشائعات خلال الأشهر الماضية.

وقد استطاعت عدسات الباباراتزي التقاط صور لهما خلال هذه الرحلة، حيث ظهر Clooney وهو يحضن أمل، حاملاً كاميرته الخاصة، كما التقطا صوراً مع السكان المحليين هناك.

ويبدو من الصور أنّ الثنائي قد نسّقا ملابسهما سوياً بما يتناسب مع رحلة السفاري وأجواء تنزانيا.

إلى ذلك نشرت وسائل إعلام أمريكية صورة للإثنين من عطلة أخرى لهما في Seychelles، بدت أكثر رومنسية .

يُذكر أن علاقة George Clooney وأمل علم الدين كانت بدأت أثناء تناولهما العشاء في أكتوبر الماضي في لندن، قبل أن يصطحبها مؤخراً إلى البيت الأبيض لعرض فيلمه الأخير هناك.

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سيدتي