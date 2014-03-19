ريهام سعيد لزينة: قاضي نفسك بتهمة التشهير بها

القاهرة_مروة عبد الفضيل

أعربت الإعلامية ريهام سعيد في برنامجها "صبايا الخير" الذي يعرض على قناة "النهار"، عن استغرابها من البلاغ الذي تقدّمت به الفنانة زينة ضدّها تتهمها فيه بالتشهير بسمعتها.

وأضافت ريهام موجّهة كلامها لزينة "من الأولى بك أن تتقدمي ببلاغ إلى النائب العام ضد نفسك بتهمة التشهير بها، وظلمك لطفلين لا ذنب لهما"، وأكملت ريهام قائلة "ما هو الزواج الشفهي الذي تقولين إنه كان طريقتك في زواجك بأحمد عز؟ الزواج الطبيعي وهو الشرعي يكون معلناً أمام الجميع وما غير ذلك فهو باطل".