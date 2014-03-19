سعيد صالح بلا مأوى ونقابة الممثلين تتجاهله

أعربت شيماء فرغلي زوجة الفنان الكوميدي سعيد صالح عن غضبها من تجاهل نقابة الممثلين لزوجها، بعد الحريق الهائل الذي التهم كل محتويات شقتهما.

وقالت شيماء إنّ الشقة بكاملها أصبحت لا تصلح للسكن، وأنها وزوجها يقيمان في شقة مفروشة في الوقت الحالي.

وأضافت شيماء قائلة "النقابة لا تعير لسعيد أي اهتمام، ولم يأت أحد لزيارتنا والسؤال عنا في هذه الأزمة التي هي من أصعب الأزمات التي قد يمر بها أي إنسان فنحن أصبحنا بلا مأوى".

وناشدت شيماء النقابة قائلة "احترموا هذا الفنان الذي لم يتأخر يوماً عن مساندة زملائه، وهو دائم الزيارة لأي مريض ويحب الجميع فلماذا تتركونه الآن؟".

وفجرت شيماء مفاجأة بقولها إنّ المطرب مصطفى كامل اتصل بها وأكد أنه سيرسل بعض الأشخاص لإصلاح الشقة على نفقته الخاصة.