كليب عساف غداً في مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان

بعد سماع الجمهور العسافيّ بموضوع تأخير موعد إصدار ألبوم محبوب العرب محمد عساف إلى سبتمبر، بادروا إلى تنظيم حملة واسعة من أجل مطالبة مدير بلاتينيوم العام الجديد، تيمور مرمرشي، بالإسراع في إصدار ألبوم عساف، كون كلّ فنان يقوم بإصدار جديده في فصل الصيف، وهذا أمر محسوم، كي يتزامن مع موعد الحفلات.

مصادر مقرّبة من عساف قالت إن لا تأجيل لإصدار الألبوم، وأوضحت أن عساف سيصوّر غداً في بيروت كليباً جديداً لأغنية "يا حلالي ويا مالي "، التي كتب كلماتها الشاعر نزار فرنسيس، ولحّنها رواد رعد، وفق ما سبق لعساف ذِكره في حديث لـ"سيدتي نت".

كذلك أشارت المصادر إلى أنّ تأخير الألبوم يعود إلى انشغال عسّاف بجدول حفلات ومهرجانات سيُحييها خلال الصيف لا أكثر.

واستقرّ عساف على المخرج الأجنبي ديفيد زيني ليتولى إخراج كليبه الجديد، بعد تعاونه الأول في أغنية "يا هالعرب" مع المخرج اللبناني وليد ناصيف.

يُذكر أنّ عساف موجود الآن في الأردن، وسيتوجه منها إلى بيروت، حيث يبدأ تصوير كليبه غداً، والذي من المتوقع أن يكون في داخل أحد المخيمات الفلسطينية في لبنان.

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