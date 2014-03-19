الدرجات اللحمية تزيّن الأظافر هذا الموسم

بصفتها الراعي الحصري لإطلالات الأظافر، زيّنت Sally Hansen عرض أزياء مجموعة "ستيلا مكارتني" Stella McCartney المذهل لشتاء عام ٢٠١٤ الذي أقيم في قصر غارنييه خلال أسبوع الموضة الباريسي. وكتكملة للقوامات الجريئة ولوحة ألوان مجموعة الأزياء الأنيقة لشتاء ٢٠١٤، اتسمت إطلالات أظافر Sally Hansen التي أطلت على منصة العرض، بدرجات محدّدة وعصرية وناعمة من اللون اللحمي لتظهر جمال ألوان بشرة هؤلاء العارضات.

وبفضل طلاءات الأظافر المتكاملة في مجموعة "كومبليت صالون مانيكيور" Complete Salon Manicure، تمكّنا من الاستغناء عن طلاء الأساس، ناهيك عن أنّ الريشة الدائرية الأكبر تطلي الأظافر بسرعة بحيث أمكننا الاهتمام بصحّة الأظافر وعلاج جلدها. وبما أنّ معظم العارضات غيّرن ألوان أظافرهنّ بشكل متكرر على مدى الشهر المنصرم في عروض الأزياء، أردنا التركيز على تلطيف الأظافر وتغذية جلدها باستعمال مستحضر "كيوتيكل ريهاب" Cuticle Rehab لترميم الجلد من " Sally Hansen. فالعناية بالأظافر والرعاية بها لها تأثير قويّ من حين لآخر.