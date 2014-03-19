وزير الإسكان يصدر “9″ قرارات لإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة

أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى، 9 قرارات وزارية بإزالة التعديات والمخالفات بالمدن الجديدة، وكلف رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وأجهزة الشرطة المختصة بتنفيذ هذه القرارات.

وتشمل قرارات وزير الإسكان إزالة التعديات الواقعة على الوحدات السكنية بالدور الأرضى بالعمارات أرقام: 5د،6د،7د، بإسكان الشباب “63 م2″ في مدينة 6 أكتوبر، وإزالة التعديات على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والكائنة بالمنطقة الصناعية على قطعة الأرض المجاورة للقطعة رقم 18 قمائن الجير بالتجمع الثالث في القاهرة الجديدة.

كما تشمل القرارات إزالة مخالفات البناء الواقعة على الأرض المخصصة لإحدى الجمعيات التعاونية الإسكانية، والتابعة لجهاز حماية أملاك الهيئة بالساحل الشمالي بين علامتي الكم 50,00 والكم 50,500، بحرى طريق الإسكندرية/مطروح الساحلي، وإزالة مخالفات البناء المقامة على القطعة رقم 107 خط “10″، جمعية احمد عرابى الزراعية في مدينة العبور، والمخالفة لاشتراطات التخصيص.

وفي مدينة العبور أيضا تشمل القرارات إزالة مخالفات البناء الواقعة على قطعة الأرض رقم 34 “سابقا 35″، بإحدى الجمعيات التعاونية الزراعية، بطريق مصر-إسماعيلية الصحراوي، وإزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض رقم 7 بلوك رقم 8 ح بالحي الأول بمدينة العبور.

كما قرر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إزالة جميع التعديات الواقعة على الأراضي المخصصة لمدينة دمياط الجديدة وعددها “155 حالة تعد”، وإزالة التعدي الواقع على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة أسيوط الجديدة، على طريق سوهاج/ القاهرة الصحراوي الشرقي، داخل مساحة 3500 فدان مخصصة لمحافظة أسيوط لإقامة مزرعة خشبية.

وقرر الوزير أيضا إزالة التعدي الواقع على الأرض المخصصة بالساحل الشمالي، التابعة لجهاز حماية املاك الهيئة، والكائنة بالكيلو 13,300 بحرى طريق الكافورى برج العرب الجديدة، بحوالى 100 م طريق سيدى كرير الإسكندرية.

وشدد الوزير على أنه لا تهاون في أى تعديات على أراضي الدولة، أو مخالفات، وسيتم تطبيق القانون بحسم على الجميع، وأجهزة المدن مكلفة بالتنسيق مع أجهزة الأمن المختلفة، والشرطة المختصة لإزالة التعديات والمخالفات المختلفة.

أ ش أ