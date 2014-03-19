بالصور محافظ سوهاج يسلم عقود مشروعات تمويل الصندوق الاجتماعى بقيمة 6 مليون جنية‎

قام اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج و عبد الرحيم عثمان مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية بسوهاج بحضور الهام سليم حنا وكيل وزارة الشئون الاجتماعية ورؤساء مراكز سوهاج واخميم وساقلته والمنشاة بتسليم عقود لعدد 6 جمعيات اهلية في اطار الاتفاقية العاجلة للاستثمار في التشغيل المقدمة من الصندوق الاجتماعي للتنمية والممولة بمنحة من الاتحاد الاوربي .

تم منح مليون جنية لعدد 6 جمعيات هي المرأة الريفية وتنمية المجتمعات بنيدة باخميم وابناء النيل لتنمية المجتمع باولاد مأمن بمركز سوهاج وتنمية المجتمع بكوم بدار بالمنشاة وتنمية المجتمع بالفراسية بمركز ساقلته وجمعية الخدمات الاجتماعية للتنمية ورعاية الايتام بنيدة بمركز اخميم والجمعية الوطنية لتنمية المجتمع وحماية البيئة بسوهاج بمركز سوهاج لتنفيذ مشروعات جمع القمامة وترميم الحضانات وتجهيزها والتوعية بالعناية بصحة الام والطفل وتوفر تلك المشروعات عدد 730 فرصة عمل مؤقته خلال مدة المشروع بمعدل 202.794 شخص/ يوم وبذلك يصل عدد الاتفاقيات التي تم توقيعها بمحافظة سوهاج في هذا الاطار الي 20 اتفاقية بمبلغ 20 مليون جنية لعدد 20 جمعية توفر 1973 فرصه عمل مؤقتة بمعدل 673.999 شخص /يوم بقري ومراكز سوهاج حتي الان بداية من يناير 2013.

وتهدف الاتفاقية العاجلة للاستثمار في التشغيل الي ايجاد فرص عمل قصيرة الاجل للعاطلين عن العمل من العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة وتوفير خدمات البنية الاساسية للفئات المستهدفة في المناطق الفقيرة في مصر وحفز وزيادة الطلب علي جميع السلع والخدمات وذلك من خلال تحريك الدورة الاقتصادية باتاحة دخل للفئات المستهدفة الفقيرة تنفقه علي المنتجات والخدمات

> وذلك من خلال تقديم المنح الي الجهات الكفيلة والمنفذة والتي تقوم بتنفيذ مشروعات البنية الاساسية صغيرة الحجم (اشغال عامة ) في المناطق الريفية والحضرية بمحافظات مصر والتي تقوم بدورها بالتعاقد مع مقاولين من القطاع الخاص المحلي لتنفيذ تلك المشروعات ويذكر ان الفئات المستهدفة للبرنامج هي الشباب من سن 18 وحتي سن 29 والمرأة بصفة خاصة.